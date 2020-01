LEGGI ANCHE

Si riapre il campionato Primavera per ildi Roberto Baronio dopo la sosta natalizia, gli azzurrini però non tornano il campo al meglio nella prima gara del 2020 contro la Juventus.I giovani azzurri sono, infatti, battuti da un gol in apertura: al quarto d'ora del primo tempo latrova il vantaggio con la rete diche batte Idasiak, sarà il gol che decide il match. Napoli bravo nella ripresa a reagire, ma il forcing finale non basta. Azzurrini sempre più ultimi in classifica con 9 punti.