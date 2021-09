Non la solita vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti che ha condiviso l’hotel con 2 squadre di nuotatori della Isl (dc Trident, e Toronto Titans).

Il vice campione olimpico della 4x100 stile Lorenzo Zazzeri non si è fatto sfuggire l’occasione per qualche selfie in compagnia degli azzurri e ha scambiato qualche battuta con Insigne e Koulibaly.