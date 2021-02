La super sfida di domani Napoli-Juventus sarà seguita in tutto il Mondo. Domani i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona per il big match della di Serie A, una sfida delicata per due ex amici come Pirlo e Gattuso, nuovamente di fronte dopo la Supercoppa.

Come informato dal sito ufficiale del club azzurro, tutti i cinque Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee con Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo e Olanda, ma anche in Sudamerica con Argentina, Brasile Bolivia, Colombia o anche con Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, India.

