Il Napoli abbatte il muro della Juventus: cinque gol dopo trent'anni e stop all'imbattibilità

Un Victor Osimhen da record: l'attaccante del Napoli questa sera ha segnato il suo primo gol contro la Juventus in Serie A, al quarto tentativo in carriera: il nigeriano azzurro ha chiuso la quinta striscia di imbattibilità più lunga di sempre dei bianconeri nel massimo campionato (770 minuti), con la squadra di Allegri che non ha mai subito gol nelle ultime otto partite.

Come riportato da Opta Italia, la Juventus questa sera al Maradona ha subito 5 gol in un incontro di Serie A per la prima volta dal 30 maggio 1993 (1-5 v Pescara); inoltre, il Napoli ha segnato 5 gol contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo il 20 novembre 1988. Nella gestione Allegri, mai i bianconeri aveva subito quattro o più gol nella stessa partita.