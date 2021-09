Napoli-Juventus, le voci dei tifosi: «Dobbiamo vincere a tutti i costi»

C’è aria di grandi sfide a Fuorigrotta dove i tifosi, già da questa mattina, attendono il match con la Juve. La partita delle partite che tiene tutti con il fiato sospeso una città intera tra speranze, sogni e “fame di vittoria”.

Fuori lo stadio Diego Armando Maradona i tifosi sono già trepidanti e sono tutti d’accordo su una cosa: «Bisogna vincere a tutti i costi».

«Non ci capiterà mai più una chance come questa - dicono in strada - e dobbiamo sfruttarla. È una partita fondamentale in cui possiamo aumentare la distanza che ci separa da loro. Tra l’altro hanno anche una grande allarme tra i giocatori in squadra. Non ci sono tutti e non sono in forma. Noi invece con il rientro di Osimhen abbiamo l’energia e la tecnica giusta per bucare la difesa. Dobbiamo rimanere concentrati e attenti durante tutti e 90 minuti. Non possiamo permetterci passi falsi e non dobbiamo sprecare questa occasione unica, per iniziare a prendere il largo in campionato».