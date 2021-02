Dopo quella dello scorso gennaio 2020 (2-1) il Napoli batte ancora una volta la Juventus. La squadra di Gattuso si prende il bis in campionato - dopo aver perso lo scorso gennaio in supercoppa a Reggio Emilia - a un anno di distanza e ancora una volta con un solo gol di distacco grazie al rigore vincente di questa sera del capitano Lorenzo Insigne.

Come riportato da Opta Italia, la squadra azzurra ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a tre successi di fila contro i bianconeri nella gestione Walter Mazzarri: la squadra aveva vinto entrambi i faccia a faccia del 2009/10 prima di fare il tris nel gennaio della stagione successiva con un rotondo 3-0 firmato Cavani.

