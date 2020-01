© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella contro la Juve è da sempre la partita delle partite per i napoletani, ma stasera ha forse un valore ancora più importante. C'è un momento difficile da cui venire fuori e c'è il ritorno di Sarri a Napoli, lui ch'è ancora amato e inviso allo stesso tempo. Nessuno ha dimenticato il suo gioco e i suoi record, ma nessuno ha dimenticato nemmeno quel passaggio ai bianconeri. Anche per questo, all'esterno del San Paolo, c'è tanto fermento e voglia di rivalsa.«Dobbiamo pensare solo a noi – dichiarano i tifosi – e non concentrarci su sentimenti negativi che ci portano fuori strada. Sarri è stato un grande, ma adesso è dall'altra parte della barricata. Dobbiamo giocare come sappiamo e ritrovare la giusta voglia. Noi sugli spalti saremo il dodicesimo uomo in campo e non staremo un attimo in silenzio. Vincere contro la Juve ci può dare il vero slancio per proseguire la rincorsa ai punti persi. Credere in noi ora è la sola cosa che possiamo fare per tirarci fuori da un momento veramente difficile».