© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è aria di grandi sfide per le strade di Napoli dove, già da questa mattina, hanno iniziato a radunarsi i tifosi. Il conto alla rovescia per la finale con la Juve è iniziato e tutti sognano di riportare la Coppa Italia in città.Un trofeo che dopo otto anni dall’ultima vittoria, darebbe nuovo slancio alla formazione di Gattuso in questo finale di campionato.«Dobbiamo ringhiarla - dicono in strada - perché bisogna vincere a tutti i costi. Siamo convinti delle potenzialità della squadra e della strategia di Gattuso. Questa vittoria sarebbe importante anche per lui e per la sua carriera di allenatore. Speriamo che vada tutto bene e che dopo lo stop si possa riprendere a vincere. Stasera vogliamo carica e fame di vittoria. Dobbiamo abbattere la vecchia Signora».