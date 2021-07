Napoli, per Kaio Jorge c'è il Milan: prima offerta da 6 milioni di euro

Il suo nome è anche nella lista di mercato del Napoli, ma per Kaio Jorge il futuro non sembra tingersi d'azzurro: il club più vicino all'attaccante brasiliano del Santos, in questo momento, è infatti il Milan, pronto ad affondare il colpo sul giocatore per anticipare gli altri club in corsa.

Dopo i contatti dei mesi scorsi, il Milan ha sorpassato sia il Napoli che la Juventus: secondo Sky Sport, la prima offerta rossonera da 5-6 milioni di euro, però, è stata già rispedita al mittente. Il Santos non vuole lasciar andare Kaio Jorge questa estate per meno di 10 milioni, ma il contratto in scadenza del calciatore a dicembre potrebbe convincere i brasiliani ad abbassare le pretese.