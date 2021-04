Napoli, Kaio Jorge vuole l'Europa: il brasiliano pronto a lasciare il Santos

Il suo é uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico mondiale. Seppur ancora 19enne, Kaio Jorge si é già fatto apprezzare molto con la maglia del Santos - club che l'ha cresciuto e lanciato nel mondo del calcio - da tanti scout e club in giro per il mondo, tanto da far drizzare le antenne anche al Napoli in Europa.

LEGGI ANCHE Diogo Dalot nel mirino del Napoli: a fine anno tornerà a Manchester

Secondo alcuni media brasiliani, infatti, l'attaccante sarebbe pronto a dire addio alla patria per poter fare il grande salto e approdare in Europa. Non solo il Napoli, ma anche la Juventus e club di Premier, voci che sembrano concrete con il calciatore che starebbe prendendo lezioni di inglese e italiano per il futuro.