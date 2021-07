Napoli, Kaio Jorge vuole l'Italia: «Ma non c'è l'offerta azzurra»

«Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023 (e non fino al prossimo dicembre come scritto in precedenza), parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte». Queste le parole di Sergio Canozzi, socio del Santos, che ha parlato a Sky Sport della situazione contrattuale di Kaio Jorge: «Non vogliamo ostacolare la cessione di Kaio Jorge, però aspettiamo proposte».

Proposte che sono arrivate dall'Italia ma non sponda Napoli: «Stiamo parlando con la Juve. Anche il Benfica ha fatto un’offerta che però non è stata accettata dall’agente» ha continuato a Sky. «Potrebbe essere migliorata, ma il Benfica sta avendo problemi con il presidente e abbiamo preferito lavorare per l’Italia, dove il giocatore vorrebbe andare. Non ho avuto contatti col il Milan, so che c’è un interesse del Monaco, non abbiamo altre offerte concrete. Kaio in Europa può valere oltre i 20/25 milioni di euro, in una situazione normale lo avrei già venduto a quella cifra. In questo momento è difficile che si arrivi a una cifra del genere, un’offerta sui 15 milioni sarebbe presa in considerazione