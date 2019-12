LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo movimentato per Kalidou Koulibaly . Il difensore azzurro, in ritiro a Castel Volturno con ilper preparare al meglio la sfida di sabato contro l'Udinese, è tra i dieci candidati finali per aggiudicarsi il «Pallone d'Oro» africano, il riconoscimento individuale più importante d'Africa. Nella lista con lui anchee Mané, Bennacer del Milan eQualche giorno fasi è anche aggiudicato l'ingresso nella «Squadra dell'anno» della scorsa Serie A, confermando le ottime cose viste e fatte in campo. L'azzurro era anche stato inserito nella lista dei candidati finali per il, piazzandosi al 24° posto della classifica generale.