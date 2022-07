«Ciao Kalidou, nessuno mai ti amerà come noi napoletani»

Ieri mattina la città si è svegliata «storta». Perché la notizia dell’addio di Kalidou Koulibaly ha inevitabilmente influenzato la nottata dei tifosi azzurri. Uno come KK ti cambia la squadra, e di conseguenza anche la giornata. Lui che è stato colonna del Napoli negli ultimi anni, ha segnato il gol che nel 2018 ha fatto sognare un popolo e una città nella sfida scudetto contro la Juventus e sembrava destinato a girare amore eterno alla maglia azzurra. Niente di tutto ciò, perché il senegalese ha deciso di sposare la causa del Chelsea, di lasciare il Napoli e di trasferirsi a Londra. E allora? I napoletani stanno vivendo l’abbandono con sofferenza, ma non solo.

«Provo enorme gratitudine per quello che ha fatto Kalidou in questi anni», racconta con amarezza il magistrato Tullio Morello. « Ma credo che quello di Koulibaly fosse un addio inevitabile quando giochi in una squadra che dimostra di non voler crescere. Per chiunque abbia ambizioni è legittimo voler provare a vincere. Ovviamente provo grande dispiacere per il suo addio, così come per la constatazione della chiusura dell’ennesima storia d’amore tra un campione e Napoli. Con lui vanno via anche Mertens e Insigne: tre bandiere dell’ultimo periodo glorioso di questa squadra». E poi un ricordo. «Per me resterà indimenticabile quel gol segnato alla Juventus nel 2018». E come Tullio Morello, anche il professor Alfredo Contieri è legato a quel colpo di testa allo Stadium. «Per me Koulibaly è legato a uno dei momenti più belli della storia recente del Napoli: il gol alla Juve a Torino contro la Juve. Quel gesto atletico è diventato un simbolo: il gigante buono che sale in cielo. Si tratta di ricordi che non si cancellano». Ma ora cosa ci si aspetta da questo Napoli che verrà? «Dopo gli addii di Mertens, Koulibaly, Ospina e Insigne ho l’impressione che si stia sfaldando la squadra, che stiano venendo meno gli elementi fondamentali. Ecco perché questo è un momento di grande amarezza e non ci sono elementi che inducono a sperare». A proposito di auguri, anche Caterina Balivo si accoda. «Innanzitutto non vorrei che facesse la fine del Pocho: qui a Napoli era un re, ma da un altro posto non credo che troverà mai questo calore e questa energia. Noi lo abbiamo valorizzato tanto, ma se Kalidou se ne vuole andare, amen. Anzi: ad maiora. E ciao».



Decisamente ancora più romantico - e ovviamente ironico - l’attore Gino Rivieccio. «Mi sembra di stare vivendo una separazione come quella tra Totti e Ilary. Una separazione attesa, poi smentita, ma destinata a completarsi. Ma nel caso di questa separazione, di questo divorzio: gli alimenti li pagheranno i tifosi del Napoli. Inutile girarci attorno: ci priviamo di un giocatore che era bandiera, leader e punto di forza». Eppure c’è un motivo di serenità. «Mi consolo pensando che non andrà alla Juventus che ha provato davvero fino all’ultimo secondo a farlo suo. Ora, invece, saperlo al Chelsea, in una capitale mondiale del calcio e non come Londra, mi fa piacere per lui. Kalidou merita di vincere e sono convinto che farà bene. Certo, resta il rammarico per il Napoli: se si vuole vincere qualcosa non ti puoi provare dei pezzi pregiati. Ci priviamo sempre delle posate d’oro e ora abbiamo il salone di casa che si deprezza ancora». Sentimentale, anzi quasi drammatica, la reazione di Maria Mazza. «Questa notizia mi ha rovinato l’estate. La vivo come ho vissuto l’addio di Cavani. All’epoca era lui il mio preferito, ma Kalidou era una delle colonne dì questo Napoli. È stato una delle poche certezze in questi anni. Aveva il guizzo. Al dì la del forte dispiacere, spero venga sostituito degnamente anche se sarà difficile in quel ruolo».



E poi c’è la comunità senegalese a Napoli che saluta il proprio beniamino. «Questa notizia ha portato grande tristezza in tutti noi», dice Pierre Preira, presidente dell’associazione senegalesi a Napoli. «Kalidou ha sempre detto di sentirsi senegalese, napoletano e francese e quindi immagino che questa sua partenza per Londra dispiaccia anche a lui. Per noi è una perdona enorme, sia dal punto di vista sportivo che umano: è un ragazzo che ha fatto tantissimo per la nostra comunità, anche più di quello che ha fatto vedere all’esterno. Avevamo festeggiato insieme dopo la vittoria della Coppa d’Africa, e ci eravamo dati appuntamento per un altro incontro, che a questo punto ora sarà molto difficile da organizzare. Kalidou è una persona molto umile e in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati mi ha dimostrato la sua grandezza. Ci mancherà anche il fatto di essere rappresentati da lui. Ogni senegalese che incontro mi dice sempre “Napoli, Koulibaly”, Ci ha portato al centro del mondo non solo per il calcio rendendoci sempre molto orgogliosi della nostra terra».

«Ciao Koulibaly, nessuno mai

ti amerà come noi napoletani»