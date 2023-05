Napoli, Kamada va altrove: è corsa Milan-Borussia

È uno dei nomi accostati al Napoli già da settimane, ma per Daichi Kamada la strada che porterebbe all'azzurro di Aurelio De Laurentiis si complica. Come riportato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore sia il Milan che il Borussia Dortmund sembrano aver accelerato per il giapponese dell'Eintracht Francoforte che si libererà dal contratto con i tedeschi tra poche settimane, diventando uno dei free agent più ambiti in Europa.

Si è messo in mostra in Bundesliga, ma soprattutto in Champions League nell'ultimo anno. E proprio in europa ha affrontato il Napoli agli ottavi di finale. Kamada era sul taccuino di Giuntoli: senza contratto, jolly del centrocampo, giapponese per allargare il mercato azzurro anche in Oriente come era già successo con Kim Min Jae. Ma difficilmente si vedrà in azzurro.