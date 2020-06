LEGGI ANCHE

Il nome diè segnato sulla lista di mercato del. Ma il terzino polacco classe 2001 non è di certo una priorità del club azzurro e di, a dispetto delle ultime voci: i contatti tra le parti sono avviati, ma quella diper il club potrebbe essere solo un’operazione da fare più avanti, non sicuramente una priorità di queste settimane. Il ds azzurro, come spiegato anche ai microfoni di Sky Sport la scorsa domenica, penserà innanzitutto ai rinnovi, poi alle eventuali cessioni, solo dopo agli inserimenti da completare.Come riportato da Sky, il discorso varrebbe anche per il giovane polacco, un colpo da tentare eventualmente più in là, quando le cose saranno più chiare per tutti. Da valutare, in casa, saranno sicuramente le situazioni relative a Ghoulam , che restano due punti interrogativi anche se per motivi diversi. Molto indicative saranno dunque le ultime gare della stagione che sta per riprendere per la squadra di, partite che diranno la verità al club per la questione esterno sinistro in via definitiva.