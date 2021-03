Napoli, parla l'ex Karnezis: «Galtier in azzurro? Pronto»

L'altra faccia dell'affare Osimhen porta sicuramente il nome di Orestis Karnezis, l'ex portiere azzurri che è sbarcato a Lille. «Qui Victor ha fatto bene, tutti ne parlavano molto bene ed è un attaccante forte» ha detto il greco. «Sicuramente quando cambi paese e vai in una squadra grande come il Napoli ci vuole tempo per abituarti». Il Lille è oggi primo in classifica. «Crediamo alla vittoria della Ligue 1, siamo primi in classifica e abbiamo affrontato quasi tutti. Abbiamo una buona continuità finora, quindi speriamo di continuare così».

Un altro nome del Lille che potrebbe interessare agli azzurri è quello dell'allenatore francese Christophe Galtier «Potrebbe venire a Napoli? Non abbiamo sentito nulla a riguardo» ha detto Karnezis a Radio Kiss Kiss. «Ha una grande esperienza e ci ha dato un modo di giocare, ha fatto bene negli ultimi anni e penso che possa fare un grande passo in una big».

