Giornata di presentazioni ufficiali in casa Lille, a mostrarsi ai tifosi per la prima volta è Orestis Karnezis , il portiere greco expassato in Francia nell'ambito dell'operazione che ha portato victor Osimhen in azzurro. «Sono molto felice di essere un giocatore del Lille oggi. È una grande sfida per me, dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, scoprire il campionato francese» ha subito detto il portiere.«È abbastanza raro per un giocatore conoscere tutti questi campionati. Sono orgoglioso e felice di essere qui in un club che cresce di anno in anno e ha una squadra molto forte. Ora non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi partner e fare una grande stagione con loro» le parole dell'exal sito ufficiale del