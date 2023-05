Napoli, Kekko dei Modà in visita da Spalletti e Giuntoli

Un tifoso speciale questa mattina a Castel Volturno. A seguire l'allenamento del Napoli di Luciano Spalletti c'era Francesco Silvestre, meglio conosciuto come Kekko, frontman della band italiana "I Modà". Da sempre amante e sostenitore dei colori azzurri, Kekko ha approfittato del concerto in città per un incontro con i suoi beniamini, posando anche in foto tra Spalletti e Giuntoli: «Li conoscete perché hanno scritto la storia della mia squadra del cuore» le parole sui social.