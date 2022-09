Napoli-Kepa, perché non è arrivato: «Non convinto degli azzurri»

È stato a lungo tra gli obiettivi del Napoli Kepa Arrizabalaga, portiere basco del Chelsea che avrebbe potuto cambiare aria quest'estate ed è invece rimasto a Londra. A svelare i motivi del mancato trasferimento in Italia ci ha pensato Tuchel, allenatore dei Blues che adesso dovrà gestire la sua alternanza con Mendy durante la stagione.

«Kepa ha provato a capire come stavano le cose, ha verificato le sue opportunità con altre squadre, ma non erano soddisfacenti per lui né per noi, quindi è rimasto qui» ha spiegato Tuchel in conferenza stampa. «E sono molto felice di questo, sono sempre stato chiaro con lui, dal mio punto di vista è assolutamente pronto a giocare. Dipende da noi se gli diamo la possibilità o no».