«Se avessi voluto andar via l'avrei già fatto». Così Franck Kessié parla ai microfoni di Sport Mediaset. Il mediano del Milan era stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane: gli azzurri hanno bisogno a gennaio di rinforzare la mediana e l'arrivo di- che lo conosce bene - avrebbe potuto facilitare le trattative.«Ma voglio restare alper tanti anni ancora», ha continuato il centrocampista rossonero. «Tifavo per questa squadra da bambino e con Pioli non ci sono problemi. Per me è un sogno essere qui e darò sempre il massimo per il Milan», ha concluso.