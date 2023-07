Napoli-Kilman ora si può: il Wolverhampton apre alla cessione, c'è l'ok del calciatore

Con Kim Min Jae che aspetta solo l'ufficialità del suo passaggio al Bayern Monaco, il Napoli è pronto a chiudere il colpo per sostituirlo in difesa. Il primo nome sulla lista, ormai da un po' di settimane, è quello di Max Kilman, classe 1997 del Wolverhampton che sembra aver convinto il club di Aurelio De Laurentiis dopo essere stato uno dei punti fissi del club inglese nelle ultime due stagioni in Premier League.

Il Wolves, dopo aver rifiutato le avances del Napoli dei giorni scorsi, ora sembra intenzionato a cedere il calciatore, come riportato da Daily Mail. Per convincere definitivamente gli inglesi serviranno alcune formalità nella cifra da corrispondere, già abbastanza alta nell'ultima offerta azzurra superiore ai 30 milioni. Secondo il tabloid, il Napoli avrebbe anche già parlato con gli agenti del calciatore ricevendo l'ok al trasferimento: a Kilman andrebbe un ingaggio da oltre 2 milioni di euro, maggiore a quello percepito quest'anno in Inghilterra e esattamente in linea con quello percepito da Kim Min Jae nell'ultima stagione.