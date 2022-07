Napoli, azzurri al lavoro per Kim: Adl vuole risparmiare sulla clausola

Non si ferma il lavoro del Napoli, alla ricerca di quello che sarà il calciatore pronto a sostituire numericamente Kalidou Koulibaly nella rosa di Luciano Spalletti. In queste ore il club azzurro è al lavoro per Kim Min-Jae: è lui il preferito per l'eredità di Kalidou, il sudcoreano che in una sola stagione ha saputo conquistare il Fenerbahce e il cuore dei suoi tifosi.

26enne di qualità e soprattutto sostanza, Kim Min-Jae spera di potersi trasformare in un calciatore azzurro a breve, dopo aver respinto al mittente le offerte del Rennes: secondo Sky sport, il Napoli sta già lavorando per trovare l'intesa sull'ingaggio del difensore centrale, così come con il Fenerbahce per provare ad abbassare le richieste, ferme ai 20 milioni di euro della sua clausola rescissoria.