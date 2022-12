Napoli-Kim: il club già al lavoro per la clausola

Nessun pericolo di perdere Kim Min Jae. E soprattutto la voglia di blindarlo anche per la prossima estate. Il Napoli ancora a lavoro sul mercato, il club di Aurelio De Laurentiis, dopo aver chiuso l'arrivo ti Bereszynski dalla Sampdoria, potrà concentrarsi sui rinnovi di casa e sulla situazione del difensore sudcoreano arrivato la scorsa estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, il club azzurro nel 2023 tornerà a parlare con gli agenti di Kim per poter rivedere almeno quella clausola rescissoria inserita sei mesi fa nel suo contratto: 50 milioni di euro per strapparlo a Spalletti il prossimo luglio. Una cifra che già oggi sembra avventata, viste le prestazioni del calciatore nei primi mesi di Napoli.