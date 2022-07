Napoli, tutto su Kim o Diallo: Acerbi e Lindelof in standby

Kim Min-Jae o Abdou Diallo: per il momento non esiste una terza strada, il difensore centrale del presente e del futuro del Napoli passa da questi due nomi, come assicurato da Sky Sport. Il Napoli ha lavorato sulle due piste in maniera parallela nelle ultime ore, anche se il sudcoreano del Fenerbahce resta per il momento il numero uno, preferito dallo staff dirigenziale e anche dallo staff tecnico.

Resta, però, aperta in ogni caso la pista che porterebbe a Diallo del Paris Saint Germain: i parigini vogliono cederlo e l'ingaggio, seppur alto, potrebbe essere rivisto verso il basso per le esigenze del Napoli. Sono questi i due nomi caldi del mercato: resta in standby per ora la situazione relativa a Francesco Acerbi, che pure piace, più indietro il nome di Lindelof del Manchester United e quello di Tanganga del Tottenham.