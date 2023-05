Napoli, Kim sul futuro: «Chiedete al mio agente»

Il futuro di Kim Min Jae lontano da Napoli? Il difensore non si lascia andare, ma ai microfoni di tvN Asia prova a scherzare: «Il mio agente è fuori, chiedete direttamente a lui» le parole del difensore azzurro nel format tv. La clausola rescissoria opzionabile a luglio pende sul suo futuro, con il Manchester United interessato a portarlo in Premier League già questa estate.

'23-24 My Next team? It's...'



Kim Min-jae 🗣🗣

"My agent is outside (restaurant),

So ask him 🤣"@tvN_Asia pic.twitter.com/4S1fMm6gHF

— SSC Napoli News Korea🇮🇹🇰🇷 (@NapoliNewsKorea) May 25, 2023