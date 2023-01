Napoli, Kim a metà: sostituito per precauzione

Solo 45 minuti in campo per Kim Min Jae, il difensore del Napoli che era partito titolare contro la sampdoria a Marassi stasera ma non ha fatto ritorno in campo nella ripresa, restando negli spogliatoi all'intervallo e lasciando spazio a Rrahmani che l'ha sostituito andando in campo al fianco di Juan Jesus, l'altro titolare di serata.

Secondo quanto riportato da Dazn durante il secondo tempo, la sostituzione però non avrebbe nulla a che vedere con eventuali problemi fisici del sudcoreano: Kim è stato sostituito solo per precauzione da Luciano Spalletti all'intervallo, una gestione dei minutaggi votata al rientro di un calciatore che ha giocato i Mondiali con la sua nazionale e anche con un occhio al match contro la Juventus del prossimo venerdi.

«Kim? Aveva un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare, se si fa male poi lo perdi per qualche mese e invece abbiamo altri calciatori bravi. Aveva giocato tutta la partita a Milano ed era a rischio stasera. Su indicazioni dello staff lo abbiamo fatto uscire».