Napoli, c'è la fila per Kim-Min Jae: gli occhi del Milan, spunta il Siviglia

Ostigard in chiusura, ma il profilo di Kim-Min Jae resta sullo sfondo per il Napoli di Giuntoli che segue il centrale sudcoreano da più di un anno. Nonostante una sola stagione in Europa con il Fenerbahce, però, Kim-Min Jae ha già acceso su di lui i riflettori di molti club europei.

Ci sarebbe infatti il Siviglia in prima fila: se gli spagnoli dovessero operare cessioni importanti, investirebbero volentieri sul 25enne del Fenerbahce. Maldini e Massara lo avevano seguito anche per il Milan, ma i cambi di proprietà hanno rallentato l'interessamento.