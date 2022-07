Kim Min-Jae al Napoli, oggi il blitz: si punta a chiudere per il coreano

Il Rennes ora sembra essere superato, in una corsa da testa a testa tra i due club. Il Napoli vuole chiudere Kim Min-Jae e mettergli addosso la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per velocizzare e provare a chiudere l'affare il club azzurro oggi ha in programma un blitz a Istanbul con una parte della dirigenza e si cercherà l'intesa definitiva per definire l'acquisto del difensore centrale.

Su Kim in questi giorni c'è stata la forte concorrenza del Rennes, il club francese allenato da Bruno Genesio che aveva già allenato Kim in Cina. Ora però il Napoli è in vantaggio e queste potrebbero essere ore decisive per la chiusura definitiva del difensore sudcoreano classe 1996, che arriverebbe in Italia per sostituire la partenza di Kalidou Koulibaly e completare il pacchetto di Luciano Spalletti, in attesa dell'ufficialità di Leo Ostigard.