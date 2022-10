Napoli, la Coppa d'Asia è un incubo: Kim può partire nel 2023-24

Ancora riflettori: dopo il Mondiale, in programma tra novembre e dicembre prossimi, il Qatar ospiterà anche la Coppa d’Asia 2023, la competizione calcistica che mette di fronte le nazionali maschili asiatiche e che vede protagonista anche la Corea del Sud di Kim Min-Jae. Dopo la rinuncia della Cina - a causa delle restrizioni covid che ancora imperversano nel Paese - il Qatar si è aggiudicato l'assegnazione della Coppa d'Asia battendo la concorrenza della Corea del Sud e dell’Indonesia.

E potrebbe essere un propblema in più per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: la competizione dovrebbe giocarsi il prossimo giugno 2023, ma a causa delle elevate temperature estive in Qatar (che hanno portato allo spostamento del Mondiale), è possibile che le date del torneo possano essere spostate rispetto alla consueta collocazione di giugno. Calciatori come Kim potrebbero lasciare i club nel bel mezzo della stagione così come accaduto in passato con la Coppa d'Africa.