Riecco Kim e Rrahmani, si ricompone la coppia centrale difensiva in vista del campionato, quella maggiormente schierata da Spalletti in avvio di stagione fino all'infortunio muscolare del difensore kosovaro nella trasferta di Cremona. Due ritorni importantissimi in vista della ripresa della stagione per la solidità del reparto arretrato, uno dei punti di forza sui quali il Napoli è riuscito a costruire il primato in classifica con otto punti di vantaggio sul Milan da ritrovare immediatamente dopo le difficoltà emerse negli ultimi due test amichevoli al Maradona persi contro il Villarreal (2-3) e il Lille (1-4).

Kim è rientrato a Napoli mercoledì scorso a Castel Volturno (è stato eliminato ai mondiali in Qatar agli ottavi di finale con la Corea del Sud contro il Brasile), ha svolto in questi giorni lavoro personalizzato e da martedì riprenderà gli allenamenti in gruppo in vista poi del suo ritorno al centro della difesa per la trasferta al Meazza del 4 gennaio contro l'Inter. Il sudcoreano ha avuto un rendimento straordinario nei primi tre mesi riuscendo a sostituire al meglio un difensore di primissimo livello come Koulibaly e diventando velocemente un perno della linea arretrata a quattro di Spalletti. Partite sempre al top, tempismo nell'anticipo, grande affidabilità nel gioco aereo e anche due gol messi a segno di testa, uno contro il Monza al Maradona e un altro all'Olimpico contro la Lazio. Tutte prestazioni al top con le uniche sbavature in occasione dell'ultimo match prima della sosta, il 3-2 al contro l'Udinese.

Ai Mondiali è stato frenato dal fastidio muscolare al polpaccio destro nel primo match della fase a gironi contro l'Uruguay e fu costretto a restare in panchina con il Portogallo rientrando poi per il match degli ottavi con il Brasile. Un'esperienza comunque positiva con la sua nazionale che è riuscita a eliminare l'Uruguay del suo compagno di squadra Olivera prima dello stop contro la Seleção.

Rrahmani si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni e sarà a disposizione per il match contro l'Inter dopo aver saltato per un infortunio muscolare le ultime nove partite degli azzurri prima della sosta. Attento in fase difensiva e molto funzionale anche nell'uscita dal basso per la sua lucidità in fase d'impostazione: il difensore kosovaro con Spalletti ha avuto ulteriori miglioramenti e in questa stagione si è espresso ai suoi massimi livelli. Anche il rientro dell'ex difensore del Verona, quindi, sarà molto importante, una pedina in più a disposizione fondamentale per il tecnico azzurro.

Terzo anno a Napoli, il centrale difensivo kosovaro, capitano e primatista di presenze della sua nazionale, ha il contratto fino al 2024 ed è un punto fermo del club azzurro per il presente e il futuro: già ben avviato da tempo il discorso del rinnovo, si attende nel nuovo anno il rinnovo del contratto. Ora l'appuntamento con il campo, Rrahmani per motivi precauzionali non è stato impiegato nelle ultime amichevoli e potrà tornare nella mischia a cominciare dal match del 4 gennaio contro l'Inter. Spalletti, quindi, alla ripresa del campionato potrà riavere tutti e quattro i centrali difensivi con Juan Jesus e Ostigard che si sono dimostrati sempre molto affidabili in ogni occasione in cui sono stati impiegati. La difesa quindi tornerà al completo, un'arma in più per il Napoli a partire dal tour de force di gennaio.