Napoli, Kim non si allena col Fenerbahce: aspetta gli azzurri

Kim Min-Jae pronto ad aspettare il Napoli: lo fa da un po' di settimane il difensore sudcoreano del Fenerbahce che, secondo quanto riportato dai media turchi nelle ultime ore, non si sarebbe allenato con la squadra gialloblu ieri a causa delle diverse trattative che lo vedono protagonista sul mercato e che lo potrebbero portare via dalla Turchia dopo appena una stagione.

Il club turco, infatti, ha evitato a Kim la partecipazione alle ultime sessioni di allenamento estive: c'è da capire come proseguiranno le trattative visto che non c'è solo il Napoli interessato. Alla finestra resta il Rennes, a cui però il sudcoreano ha già fatto sapere di preferire gli azzurri, così come potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Tottenham di Conte. La cifra per strapparlo al Fenerbache è quella della sua clausola rescissoria: 20 milioni di euro.