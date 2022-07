Napoli, Kim in campo con Spalletti: ha scelto la maglia numero 3

È arrivato a Rivisondoli solo ieri sera ma ha già preso le attenzioni dei tifosi. Primo allenamento questa mattina per Kim Min-Jae, difensore sudcoreano ufficializzato oggi dal Napoli che ha scelto la maglia numero 3 azzurra e ha anche svolto lavoro personalizzato in campo, in attesa di assistere da spettatore al match dei nuovi compagni di questa sera in ritiro.

👕 Minjae ha scelto il suo numero di maglia: 3️⃣



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022

Con lui anche Luciano Spalletti e lo staff azzurro che hanno potuto conoscere così l'ex Fenerbahce anche dentro il campo. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato sul campo C di Castel di Sangro dove ha svolto torello, esercitazione su calci piazzati e a chiusura di sessione partita a campo ridotto. Stasera alle 20:30 primo test match in Abruzzo contro l’Adana Demirspor.