Napoli, Kim Min-Jae nuovo volto del colosso Chiliz

Nuova avventura per Kim Min-Jae e ottima notizia per il calcio italiano: il difensore del Napoli, infatti, è diventato nuovo brand ambassador della società digitale Chiliz, essendo uno dei volti più noti del calcio sudcoreano, un mercato chiave nell'espansione globale dei gettoni digitali.

Chiliz - che festeggia in questi giorni il suo quinto anniversario - è una multinazionale tecnologica molto nota all'interno del mercato mondiale, partner tecnologico della piattaforma di gettoni digitali Socios, già da tempo partner non solo del Napoli di Aurelio De Laurentiis ma di tanti club in Serie A. «Min-Jae è il simbolo del potere delle community unite da una passione e da uno scopo condivisi, ed è un ambasciatore perfetto per noi» ha spiegato il Ceo di Chiliz Alexandre Dreyfus.