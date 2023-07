Napoli, Kim Min Jae torna in campo a Seoul

Il servizio militare è ormai alle spalle, così come le vacanze. Kim Min Jae torna in campo: il difensore sudcoreano si è divertito ieri a Seoul con una scuola calcio del posto tornando a faticare sul terreno di gioco prima della preparazione estiva, con ogni probabilità al Bayern Monaco. Il difensore tuttora azzurro del Napoli si è allenato con il compagno di nazionale Hyeon-gyu Oh. Nelle prossime ore è attesa la definizione dell'affare con il club tedesco per il suo passaggio in Bundesliga.