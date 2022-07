Napoli-Kim, il Rennes conferma: «Crediamo che venga da noi»

Dopo l'ufficialità del trasferimento di Kalidou Koulibaly al Chelsea - che arriverà nelle prossime ore - il Napoli è al lavoro, alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire (almeno numericamente) il franco-senegalese nel reparto da affidare a spalletti. Tra i nomi e i profili più caldi quello di Kim Min-Jae, il sudcoreano per cui ha accelerato anche il Rennes nelle scorse ore.

A parlare della trattativa ci ha pensato direttamente Bruno Genesio, il francese che oggi allena il Rennes e che ha allenato in Cina Kim prima del suo arrivo in Europa: «Non voglio dire nulla di definitivo sulla sua situazione, gli acquisti ufficiali non sono ancora stati concretizzati, ma sono ottimista sull'ingresso di Kim in squadra. Stiamo trattando e il processo di trasferimento sta andando bene», le sue parole.