Napoli-Kim si può ancora fare: Rennes non chiude, azzurri in corsa

C'è ancora una strada che può portare il Napoli direttamente da Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Fenerbahce che è il più apprezzato dal club azzurro per la sostituzione di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Rennes - altro club francese che vuole con insistenza il calciatore - non ha chiuso la trattativa con i turchi e ha lasciato la porta aperta al Napoli.

Il Fenerbahce, che l'ha acquistato un anno fa per portarlo in Europa, chiede il pagamento della clausola stimata in 20 milioni di euro in un'unica soluzione. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, gli azzurri avrebbero aumentato l'offerta iniziale portandola a 18 milioni, avendo in mano anche l'apprezzamento dello stesso Kim, che direbbe sìall'azzurro. La pista alternativa porterebbe a Diallo del Paris Saint Germain, ma l'ingaggio alto non lo rende una prima scelta.