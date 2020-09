© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta notizia per Gennaro Gattuso , costretto a perderenel bel mezzo del match contro il Genoa al. Il capitano azzurro al minuto numero 22 si è accasciato sul terreno di gioco tenendosi la coscia sinistra, poi è stato accompagnato fuori dal campo, trascinato dallo staff sanitario azzurro che ha chiesto alla panchina la sostituzione con«Lorenzo Insigne è stato sostituito oggi durante il primo tempo di Napoli-Genoa per un sospetto stiramento alla coscia sinistra. Le condizioni del capitano azzurro saranno valutate alla ripresa degli allenamenti» si legge dal comunicato del club. Nel frattempo si teme per il match contro lain programma la prossima domenica, una partita che Insigne potrebbe essere costretto a saltare. All'intervallo, Gattuso ha dovuto sostituire anche, rimpiazzato da Maksimovic in difesa: per il greco fastidi alla schiena che saranno rivalutati nelle prossime ore.