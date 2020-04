LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè stato il primo club a provarci, un'estate fa, ma il Friburgo seppe dire no. Oggi la concorrenza per Robin Koch è decisamente aumentata. A riportarlo inè il quotidiano Kicker che sottolinea la bagarre pronta a scatenarsi in estate per quello che, a tutti gli effetti, è il nuovo pezzo pregiato del calcio tedesco, un difensore pronto a prendere le redini anche della nazionale.Secondo i media in Germania, il Napoli difa sul serio e nelle ultime ore ha fatto sapere del suo interessamento. Prima degli azzurri ci aveva già provato ilche lo porterebbe volentieri in Portogallo e non è da escludere che le big di Bundesliga non ci facciano un pensiero per la prossima estate. Il valore del suo cartellino è raddoppiato in soli dodici mesi: base d'asta per accaparrarselo