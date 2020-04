LEGGI ANCHE

È uno dei centrali difensivi più controllati d'Europa, tedesco 23enne seguito da tanti club in giro per il continente. Il Friburgo sembra quasi arreso a lasciarlo partire a fine stagione, anche perché il contratto in scadenza nel 2021 non lascia tranquillo il club tedesco. Il Napoli l'ha messo nel mirino per sostituire eventualmente, ma con gli azzurri ci sono anche il Lipsia e soprattutto il Benfica, pronti a farsi sotto.«Andare al? Perché no. È un Paese stupendo, un bel campionato» ha confessato a O Jogo Christian Schmid, agente del difensore tedesco. « Koch ha il contratto in scadenza tra un anno, questo può facilitare la cessione. Stiamo aspettando una buona proposta, ci sono tanti club che si sono interessati a lui negli ultimi mesi. La crisi dovuta alpotrà abbassare il prezzo di tanti calciatori, quello dipotrebbe essere un vero affare».