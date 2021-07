Napoli, in tanti per Koopmeiners: dopo l'Arsenal ci pensa anche Mou

Se la pista Atalanta sembra ormai tramontata, l'estate di Teun Koopmeiners resta infuocata. Il capitano dell'AZ Alkmaar ha tanti estimatori in giro per l'Europa e un suo futuro ancora in Olanda sembra difficile da immaginare. Pista riaperta anche per il Napoli? Nulla è impossibile, ma le pretendenti di Koopmeiners potrebbero avere la meglio sul club azzurro.

Tra i primi club interessati, il solito Arsenal di Arteta che potrebbe così soffiare al Napoli anche il centrocampista olandese (dopo l'esterno Nuno Tavares arrivato in Premier qualche giorno fa), ma anche il Rennes che potrebbe salutare a breve Camavinga e avrebbe bisogno poi di un sostituto. Tra le ultime squadre a seguire Koopmeiners anche la Roma di Mourinho, che l'ha inserito nella lista degli obiettivi nel caso in cui non dovesse arrivare a Xhaka.