Napoli, Koopmeiners rimanda: «Vedremo in futuro. 50 milioni? Sono troppi per me»

Una doppietta fondamentale quella di Teun Koopmeiners, il centrocampista dell'Atalanta che ieri sera ha aiutato i suoi a superare il turno di Coppa Italia contro il Milan a San Siro.

Una pedina che ha da sempre fatto impazzire lo scouting del Napoli: il club di De Laurentiis in estate ci ha provato a far vacillare le certezze dell'Atalanta con una offerta monstre da quasi 50 milioni di euro.

«Sono troppi, forse, per il mio valore» ha detto con il sorriso proprio Koopmeiners dopo la sfida di Coppa Italia «Mi fa piacere essere accostato alle big, ma ho troppo rispetto per l’Atalanta e sono concentrato solo sul presente. Vedremo in futuro» ha spiegato. Il centrocampista nerazzurro resta nel mirino del Napoli anche per la prossima estate, con il contratto in scadenza nel 2027.