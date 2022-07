Napoli, Kostic blindato dall'Eintracht: i tedeschi hanno detto no alla Juve

Hanno già detto no alla Juventus e sarebbero pronti a ripeterlo anche al Napoli. Il futuro di Filip Kostic, oggi, sembra più vicino alla permanenza in Germania, con l'Eintracht Francoforte che vorrebbe riconfermare l'esterno serbo per la prossima apparizione in Champions League. Kostic, come racconta la Bild, aveva già un principio d'accordo con la Juventus per il trasferimento in Italia - 2,5 milioni di ingaggio a stagione - ma i ripetuti rifiuti del club hanno fatto saltare la trattativa.

Anche il Napoli si era interessato a Kostic nelle ultime ore, un interesse ricambiato dal calciatore serbo che è affascinato dal poter competere ad alti livelli in Italia e giocare la Champions League il prossimo anno. Strapparlo all'Eintracht, però, sarà complicato: il Napoli lo ha seguito nel caso in cui Politano dovesse essere ceduto, ma servono almeno 20 milioni per convincere i tedeschi a cambiare idea quest'estate.