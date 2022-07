Napoli, Kostic dopo Politano? Servono 20 milioni di euro

Per un esterno che va, uno che viene: questa la politica che il Napoli di Aurelio De Laurentiis adotterà con Matteo Politano, esterno azzurro che dopo due anni e mezzo potrebbe già lasciare la città e spostarsi altrove. «Vuole fare nuove esperienze» ha detto l'agente del calciatore ex Sassuolo e Inter, e il Napoli sta già guardando alle eventuali alternative che potrebbero sostituirlo.

Tra i nomi più in voga, al momento, c'è quello di Filip Kostic, esterno di 30 anni, con una discreta esperienza sul piano internazionale e fresco vincitore dell'Europa League. L'esterno serbo è in scadenza di contratto nel 2023, fattore che interessa molto agli azzurri e a Giuntoli che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è già al lavoro per abbassare le pretese: l'Eintracht, infatti, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.