Koulibaly capitano vero Senegal: segue i compagni anche in tribuna

L'infortunio a una mano e la squalifica non gli hanno consentito di essere in campo contro il Congo, ieri sera, Ma Kalidou Koulibaly non abbandona la sua nazionale. Il difensore del Napoli ha seguito dalla tribuna il match del suo Senegal, il primo pareggio della fase di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, un risultato che consente anche di mantenere il primo posto nel girone. Il Senegal affronterà Eswatini nell'ultimo turno, già certo della leadership nel girone.