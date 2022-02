Koulibaly subito a Castel Volturno: l'azzurro si allena in vista dell'Inter

Il rientro notturno dal Senegal, poi il volo da Parigi e Napoli e la grande accoglienza dei tifosi senegalesi all'aeroporto. Ma per Kalidou Koulibaly non c'è più tempo per festeggiare: il difensore azzurro, appena rientrato in cittò, si è subito messo a disposizione del club "volando" di fatto al Konami Center di Castel Volturno dove non ha ritrovato i compagni ma Luciano Spalletti e lo staff azzurro. L'allenatore toscano spera di poter contare su di lui per la sfida di sabato contro l'Inter. Tutto si deciderà domani, nella seduta di allenamento di rifinitura prima del match.

