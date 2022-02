Koulibaly, la Coppa riapre il mercato: Klopp e Lampard vogliono Kalidou

La Coppa d'Africa appena terminata riaccende i riflettori anche sul mercato. Tanti i calciatori che si sono messi in mostra e tanti anche i club importanti che hanno messo nel mirino chi ha saputo far bene. Tra questi anche il napoletano Kalidou Koulibaly: non che servisse la vittoria in Coppa d'Africa per riportare le attenzioni sul difensore del Napoli, ma il torneo disputato sembra aver riacceso vecchi interessi per lui.

Come quello del Liverpool di Jurgen Klopp che negli anni è stata la squadra più costante sulle tracce di Koulibaly. Secondo il Liverpool Echo, per il centrale azzurro c'è ancora interesse, soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2023. A non convincere la dirigenza potrebbe essere l'età - Kalidou ha già superato i 30 anni -, fattore che invece non sembra interessare ai cugini dell'Everton: Lampard spera di restare a lungo sulla panchina dei Toffees e sonda già il mercato. I soldi per l'ingaggio non sarebbero un problema, e con il contratto in scadenza tra un anno trattare con il Napoli (da cui era già arrivato Allan) potrebbe essere più facile.