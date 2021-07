Napoli, spopola «Eid Mubarak»: ecco il significato per gli azzurri

Da Kalidou Koulibaly a Adam Ounas, da Faouzi Ghoulam e Eljif Elmas. Tanti gli azzurri che in queste ore hanno pubblicato dai loro account social il messaggio «Eid Mubarak». Ma cosa significa? Eid Mubarak è una frase di augurio, traducibile come «Buona festa». E viene usato dai musulmani per celebrare la fine del periodo del Ramadan (il mese di digiuno da osservare dall'alba al tramonto), dopo la preghiera finale ad Allah.

