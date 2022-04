Da Koulibaly a Elmas, è Ramadan: 5 azzurri a digiuno nel mese clou

Come ogni anno, anche il Napoli è tra i club italiani più impegnati nel mese sacro del Ramadan, il periodo dedicato al digiuno che, per i fedeli musulmani, è uno dei cinque precetti fondamentali. Una ricorrenza che caratterizza anche il calcio mondiale: perché se è vero che, da precetto, gli atleti musulmani sarebbero esentati dal seguire alla lettera il Ramadan, da sempre tanti sportivi nel mondo hanno tenuto fede al precetto e alla tradizione.

Sono cinque gli azzurri che saranno "protagonisti" nel Ramadan 2022, che comincia oggi 2 aprile e terminerà esattamente tra un mese, il 2 maggio; il mese di Ramadan, infatti, non cade sempre nello stesso periodo del calendario (quello degli islamici è un calendario lunare) e i musulmani iniziano a contare dal "nostro" 622 d.C., quando Maometto lascò la Mecca per recarsi a Medina. I calciatori impegnati aranno Kalidou Koulibaly ed Eljif Elmas, ma anche gli algerini Adam Ounas e Faouzi Ghoulam, oltre all'ultimo arrivato Anguissa. In tanti, in queste ore, hanno celebrato l'arrivo del Ramadan con foto sui social.

Cosa prevede il Ramadan? Le regole da rispettare, per i fedeli, sono semplici ma impegnative: chi può, deve astenersi dal mangiare e dal bere dall’alba al tramonto. Gli atleti - e quindi i calciatori - sarebbero esentati dall'obbligo quotidiano, ma tanti sportivi più o meno recenti hanno manifestato la loro voglia di partecipazione alle regole. I cinque azzurri saranno coinvolti nel mese più duro anche in campo: ad aprile, infatti, il Napoli affronterà l'Atalanta, poi Fiorentina e Roma, quindi Empoli in trasferta e poi di nuovo al Maradona il Sassuolo. Un mese di gare impegnative e senza dubbio quello decisivo sulla via che porta allo scudetto.