Kalidou Koulibaly e Dries Mertens portano il Napoli ok giro per il mondo. I due calciatori azzurri sono stati infatti inseriti dal The Guardian - il noto quotidiano inglese - nella lista dei 100 migliori giocatori visti sui campi di mezzo mondo nel 2020.

Posizione 62 per il difensore napoletano, mentre Mertens è stato piazzano alla posizione 84. Immobile e Barela gli unici italiani in classifica, sono diciassette ok totale i calciatori che arrivano dalla Serie A. A vincere ovviamente Lewandovski, davanti a Messi e Cristiano Ronaldo.

