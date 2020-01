Ultimo aggiornamento: 11:44

Sulla maglia azzurra porta anche la toppa del miglior difensore assoluto della passata stagione, e non è un caso. Nonostante un avvio zoppicante, Kalidou Koulibaly resta tra i migliori al mondo nel suo ruolo, a testimoniare il grande lavoro fatto dal centrale azzurro anche un dato pubblicato da Opta Italia nelle scorse ore a certificare la bontà della qualità e dei miglioramenti di Kalidou negli ultimi anni diLEGGI ANCHE Napoli, De Laurentiis indica la strada: «Guardiamo con fiducia al 2020» Secondo i dati Opta, infatti,è il difensore che ha recuperato in media più palloni a partita in Serie A nel decennio, ben 7,6 per ogni gara disputata. Sono precisamente 1307 i recuperi effettuati da Kalidou in 172 presenze con il Napoli. Prosegue, nel frattempo, il suo programma di recupero dopo l'infortunio col Parma e l'Inter già all'orizzonte. Gattuso spera di poterlo avere a disposizione, ma sarà difficile vederlo in campo nel giorno dell'epifania.